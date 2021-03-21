Son dakika haberleri: Adana'da iki aile arasında silahlı çatışma; 3 yaralı
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Son dakika haberleri: Adana'da iki aile arasında silahlı çatışma; 3 yaralı

21.03.2021 00:08 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:15
Son dakika haberleri: Adana'da iki aile arasında silahlı çatışma; 3 yaralı

Son dakika haberler... ADANA'da, 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada mahalle savaş alanına dönerken, Özel Harekat polislerinin ve zırhı ekiplerinin de müdahale ettiği olayda 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ADANA'da, 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada mahalle savaş alanına dönerken, Özel Harekat polislerinin ve zırhı ekiplerinin de müdahale ettiği olayda 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar evden getirdikleri tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı, mahalle savaş alanına döndü. Yaşanan çatışma üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişiyi Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ise mahalleyi ablukaya aldı.Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri silahlı çatışmanın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi alarak delil çalışması başlattı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri: Adana'da iki aile arasında silahlı çatışma; 3 yaralı
Son dakika haberleri: Adana'da iki aile arasında silahlı çatışma; 3 yaralı
Son dakika haberleri: Adana'da iki aile arasında silahlı çatışma; 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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