Son dakika haberleri! Adana'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberine göre Adana'da tarladan 1.5 ton mısır çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tarladan 1.5 ton mısır çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde şüpheli bulunan bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Çuvallarda bulunan 1.5 ton mısırın F.K'ye ait tarladan çalındığını tespit eden ekipler, sürücü S.D. ve yanındaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kamyonetle seyir halindeyken ekipleri görünce attıkları tespit edilen bir tabanca ve buna ait iki şarjör sulama kanalında bulundu.

5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA