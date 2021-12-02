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Adana'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklu Adana'da 8 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklu

ADANA - Adana'da 8 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından polis tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler Seyhan ilçesindeki bir iş yerinden toplam piyasa değeri 15 bin lira olan 2 orijinal kablosuz kulaklık, matkap, iki hoparlör ve bilgisayar çalan Ahmet Y.'yi (18), aynı ilçede 3 ayrı bisiklet çalan Uğur K.'yı (29), Yüreğir ilçesindeki bir iş yerinden motor dinamosu çalan Adem T.'yi ve Sarıçam ilçesinde bir iş yerinden kişisel bakım ürünleri, iki ayrı otomobilden de teyp ve hoparlör çalan Erhan Y. adlı şüphelileri operasyon kapsamında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K. Mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklu

Adana'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklu

Adana'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklu

Adana'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklu

Adana'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklu

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