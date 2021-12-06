Son dakika haberleri... Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da, hipodromda akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık, F.P. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.P. Adana hipodromunda seyislik yaptığını ve maktul Selçuk Turan'ın uzaktan akrabası olduğunu söyledi.

Turan ile arasında küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğunu belirten F.P, "Olay günü Selçuk Turan arabasıyla hızlı bir şekilde geldi. Üzerinde silah ve bıçak olduğunu gördüm. Ayrıca alkollüydü. Bir süre K.A. ve İ.T. ile konuştu. Bu sırada bana karşı hakaret etti. Elini beline atıp üzerime yürür gibi yapınca bana saldıracağını düşündüm. Selçuk Turan'a doğru elimdeki meyve bıçağıyla hamle yaptım. Birkaç kez bıçağı rastgele salladım. Beni bu olay nedeniyle kimse azmettirmedi. Anlık gelişen bir olay oldu. Pişmanım" ifadesini kullandı.

Söz hakkı verilen müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık F.P'nin tutukluluk halinin devamına ve tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 9 Nisan'da Selçuk Turan ile akrabası F.P. arasında kavga çıkmış, Turan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan zanlı F.P. polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde yakalanmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık F.P. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet