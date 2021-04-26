Son dakika haberleri: Adana'da hayvan otlatma kavgasına karıştığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Adana'da hayvan otlatma kavgasına karıştığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Adana'da hayvan otlatma kavgasına karıştığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'da hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Adana'da hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Tumlu Mahallesi'nde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla havaya ateş açtı.

Olayı haber alarak bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler çevrede yaptıkları aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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