Son dakika haberleri: Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika haberleri: Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da 6 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da 6 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin 6 kadına Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.

Ekipler, kadınları otoyola bırakıp gün sonunda paralarına el koyan şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Yaklaşık 3 aylık takibin ardından kimlikleri belirlenen 10 zanlının yakalanması için adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberleri: Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Tarsus, Adana, Güncel, Haberler

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