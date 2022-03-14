Son dakika haberleri: Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da 6 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da 6 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin 6 kadına Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.
Ekipler, kadınları otoyola bırakıp gün sonunda paralarına el koyan şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Yaklaşık 3 aylık takibin ardından kimlikleri belirlenen 10 zanlının yakalanması için adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.