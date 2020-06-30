Son dakika haberleri! Adana'da fuhuş operasyonu
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Son dakika haberleri! Adana'da fuhuş operasyonu

Son dakika haberi... Adana'da şafak vakti gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Adana'da fuhuş operasyonu
30.06.2020 07:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:07

Adana'da şafak vakti gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında yakalanan şahıslar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

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Kaynak: İHA

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