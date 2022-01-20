Son dakika haberleri: Adana'da firari cinayet zanlısı jandarma denetiminde yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerinin denetiminde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüpheli tavırlar sergileyip kaçmaya başlayan bir kişinin peşine düştü.

Kovalamacayla yakalanan A.K'nin, Kadıköy Mahallesi'nde yaşanan "kasten öldürme" olayının zanlısı olarak arandığı belirlendi.

Ekipler A.K'yi gözaltına aldı.