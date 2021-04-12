Son dakika haberi: Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı Adana'da terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.