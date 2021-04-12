Son dakika haberi: Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı
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Son dakika haberi: Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı Adana'da terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.

Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı

ADANA - Adana'da terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen, 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi.Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi: Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı
Son dakika haberi: Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı
Son dakika haberi: Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı
Son dakika haberi: Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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