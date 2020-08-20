Son dakika haberleri... Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası Son dakika gündem haberi... Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 3 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer iki sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 3 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer iki sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar C.G, B.Ç. ve D.K. ile avukatları katıldı.

Sanık C.G, savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, beraat istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık C.G'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, C.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Kaynak: AA