Son dakika haberleri! Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
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Son dakika haberleri! Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

01.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:44
Son dakika haberleri! Adana'da FETÖ'nün

Son dakika haberlerine göre Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuksuz sanık E.A. ve avukatı katıldı.

Sanık E.A. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "ByLock programını kullanmadım. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Tanık beyanlarını ve suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arandığının tespit edilmesi ve sanığa ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak E.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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