Son dakika haberleri | Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
23.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:56
Son dakika haberler... Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinde esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinde esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Birken Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Evinde 60 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, alüminyum folyo ve bir miktar para ele geçirilen D.C.U. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı