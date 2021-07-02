Son dakika haberleri | Adana'da evinde esrar ve kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberler: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde esrar ve kenevir ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde esrar ve kenevir ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.B'nin Danişment Mahallesi'ndeki evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 320 gram esrar ve 345 kök kenevir ele geçirdi.
Jandarma ekipleri şüpheli A.B'yi gözaltına adı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun