Son dakika haberleri: Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Adana'da bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında yaralandığı belirlenen 63 yaşındaki N.Y, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu