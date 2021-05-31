Son dakika haberleri: Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'da bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında yaralandığı belirlenen 63 yaşındaki N.Y, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs bir anda yaşını hatırladı: Komiserim gençliğim çürüsün istemiyorum
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs bir anda yaşını hatırladı: Komiserim gençliğim çürüsün istemiyorum
Son dakika haberi: Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı
Son dakika haberi: Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Ünal Aysal Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 10:06:38. #1.14#

title