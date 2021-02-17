Son dakika haberleri | Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası
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Son dakika haberleri | Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası

17.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:56
Son dakika haberleri | Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası

Son dakika haberler: Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemini kullanarak haberleştiği iddia edilen eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemini kullanarak haberleştiği iddia edilen eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Ü.Ö. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak, savunması alınan sanık Ü.Ö, "Ankesörlü hatlar üzerinden ilk olarak 2012 yılında arandım. Mahrem imam sürekli beni sohbet toplantılarına çağırıyordu. Daha sonra Adana'ya geldiğimde Nurullah kod adlı M.B. benimle ilgileniyordu. Etkin pişmanlığa dair detaylı ifadem dosyada mevcuttur. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği Ü.Ö'nün cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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