Son dakika haberleri! Eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'da usulsüz şekilde ilaç almak isteyen kişinin, eczacı kalfasına ve kendisine engel olmak isteyenlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunması güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA (AA) - Adana'da usulsüz şekilde ilaç almak isteyen kişinin, eczacı kalfasına ve kendisine engel olmak isteyenlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki bir eczaneye giden henüz kimliği belirlenemeyen kişi, usulsüz şekilde almak istediği ilaç verilmediği gerekçesiyle eczacı Ertuğrul Atalay ve kalfası Mahmut Özkarlıoğlu ile tartıştı.

Tartışmanın ardından şüpheli, üzerine yürüdüğü Özkarlıoğlu'nun yüzüne vurduktan sonra yanındaki bıçakla eczacı ve kalfasını tehdit etti.

Şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan esnaf ve vatandaşlara da saldırmak istedi. İstediği ilacı alamayan zanlı, bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına, şüphelinin eczane çalışanının yüzüne eliyle vurması, ardından kendisine engel olmaya çalışanların da üzerine bıçakla yürümesi yansıyor.

"Sağlıkta çalışanların şiddetten korunması gerekiyor"

Adana Eczacı Odası Başkanı Ömür Mürsel Yalbuzdağ, gazetecilere, eczane çalışanının talep edilen ilaç için rapor ve şartlarının uygun olmadığını belirtmesi üzerine şüphelinin taşkınlık çıkardığını söyledi.

Bunun üzerine zanlının eczane çalışanına ve kendisine engel olmak isteyenlere bıçakla saldırmaya çalıştığını anlatan Yalbuzdağ, "Sağlıkta şiddet hepimizi kötü etkiliyor. Sağlık çalışanlarına şiddet bir an önce son bulmalı. Olayda yaralanan olmadı fakat saldırı hepimizi çok etkiledi. Bu tip olaylar bizim çalışma şevkimizi engelliyor. Sağlıkta çalışanların şiddetten korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

 Barış Pınarı bölgesinde 10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title