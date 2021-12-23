Son dakika haberleri! Eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da usulsüz şekilde ilaç almak isteyen kişinin, eczacı kalfasına ve kendisine engel olmak isteyenlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki bir eczaneye giden henüz kimliği belirlenemeyen kişi, usulsüz şekilde almak istediği ilaç verilmediği gerekçesiyle eczacı Ertuğrul Atalay ve kalfası Mahmut Özkarlıoğlu ile tartıştı.

Tartışmanın ardından şüpheli, üzerine yürüdüğü Özkarlıoğlu'nun yüzüne vurduktan sonra yanındaki bıçakla eczacı ve kalfasını tehdit etti.

Şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan esnaf ve vatandaşlara da saldırmak istedi. İstediği ilacı alamayan zanlı, bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına, şüphelinin eczane çalışanının yüzüne eliyle vurması, ardından kendisine engel olmaya çalışanların da üzerine bıçakla yürümesi yansıyor.

"Sağlıkta çalışanların şiddetten korunması gerekiyor"

Adana Eczacı Odası Başkanı Ömür Mürsel Yalbuzdağ, gazetecilere, eczane çalışanının talep edilen ilaç için rapor ve şartlarının uygun olmadığını belirtmesi üzerine şüphelinin taşkınlık çıkardığını söyledi.

Bunun üzerine zanlının eczane çalışanına ve kendisine engel olmak isteyenlere bıçakla saldırmaya çalıştığını anlatan Yalbuzdağ, "Sağlıkta şiddet hepimizi kötü etkiliyor. Sağlık çalışanlarına şiddet bir an önce son bulmalı. Olayda yaralanan olmadı fakat saldırı hepimizi çok etkiledi. Bu tip olaylar bizim çalışma şevkimizi engelliyor. Sağlıkta çalışanların şiddetten korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.