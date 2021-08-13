Son dakika haberleri! Adana'da düştüğü sulama kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Adana'da düştüğü sulama kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Adana'da düştüğü sulama kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düştüğü sulama kanalında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düştüğü sulama kanalında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçeşehir Mahallesi'nde sulama kanalından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, kanala merdiven yardımıyla inerek kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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