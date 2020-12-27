Son dakika haberleri | Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri | Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

27.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:56
Son dakika haberleri | Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, zeytin yetiştiricisi Ergün Ceylan (51) yönetimindeki 01 LV 320 plakalı traktör Doruk Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Ergün Ceylan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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