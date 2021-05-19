Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu
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Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 6 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı sonrası polis, şüphelilerinin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin kapılarını koç başlarıyla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu
Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu
Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu
Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu
Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu
Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu
Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu
Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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