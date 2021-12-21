Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Adana'da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette olduğu Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

ADANA (İHA) - Adana'da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette olduğu Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği ve Suriye'de örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. TEM özel timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp baskın düzenlendi. Şahısların evine giren özel tim şüphelilere kelepçe takarak etkisizi hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı

Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı

 Kaçırdıkları gence kabusu yaşattılar! Elektroşok verip dövdükten sonra çırılçıplak bıraktılar

Kaçırdıkları gence kabusu yaşattılar! Elektroşok verip dövdükten sonra çırılçıplak bıraktılar

 Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title