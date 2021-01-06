Son dakika haberleri! Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kuyubeli Mahallesi İboğlu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 arazözle yangına müdahale etmeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın