Son dakika haberleri: Adana'da çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika habere göre Adana'da polis ekiplerinden çalıntı otomobille kaçmaya çalışan sürücü ve otomobildeki iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.