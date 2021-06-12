Son dakika haberleri... Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Adana'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Sarıçam ilçesinde, çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki bazı ağaçlara da sıçradı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney