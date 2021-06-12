Son dakika haberleri... Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesinde, çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki bazı ağaçlara da sıçradı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika haberleri... Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Ekipler, 40 metrelik falezlerdeki cesedi çıkarma, kalabalık ise izleme derdine düştü
Ekipler, 40 metrelik falezlerdeki cesedi çıkarma, kalabalık ise izleme derdine düştü
Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Mustafa Cengiz Roberto Mancini Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 21:14:32. #1.15#

title