Son dakika haberleri | Adana'da çalılık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Adana'da, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait alandaki çalılıklarda çıkan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait alandaki çalılıklarda çıkan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesinde, fakülteye ait bölgedeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle alandaki zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney