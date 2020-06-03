Son dakika haberleri | Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu Son dakika haberine göre Adana'da kurulan Bölge İdare Mahkemesi yeniden faaliyete geçti.

Adana'da kurulan Bölge İdare Mahkemesi yeniden faaliyete geçti.

Adalet Bakanlığı tarafından 7 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar' ile Adana Bölge İdare Mahkemesinin kaldırılmasına karar verilmiş ve bu kararla Adana, Mersin, Karaman, Niğde, Aksaray, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar illeri Konya Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresine bağlanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca daha önce Konya'ya bağlanan Adana Bölge İdare Mahkemesi yeniden Adana'da faaliyete geçti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Adanamız bölgenin önemli kentlerinden birisi. İlimizin coğrafi durumunu ve iş hacmini göz önünde bulundurduğumuzda Adana, İstanbul ve Ankara'dan sonra iş hacmi yönünden üçüncü büyük bölge idare mahkemesiydi. Böylesine önemli hacme sahip bir kurumun ilimizde tekrar hizmet vermeye başlaması çok önemli bir gelişme. Adana Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi; Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi. Yeni Bölge İdare Mahkemesinin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA