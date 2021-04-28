Son dakika haberleri... Adana'da bisikletten düşüp üzerinden otomobil geçen köpeğin ölümüyle ilgili para cezası verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçmesi sonucu telef olan köpekle ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.