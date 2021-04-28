Son dakika haberleri... Adana'da bisikletten düşüp üzerinden otomobil geçen köpeğin ölümüyle ilgili para cezası verildi
Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçmesi sonucu telef olan köpekle ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçmesi sonucu telef olan köpekle ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.
Arslanpaşa Mahallesi'nde yaşanan ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, köpeğin bulunduğu çuvalın düştüğü bisikleti S.A'nın, çuvalın üzerinden geçen otomobili ise M.T'nin kullandığı belirlendi.
Bu kişilere Hayvanları Koruma Kanunun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçen çuvalın içinden köpek çıkmıştı.
Vatandaşlarca, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpeğin telef olduğu belirlenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın