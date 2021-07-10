Son dakika haberleri: Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri: Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri: Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Hüseyin Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin sitenin bahçesindeki bisikleti çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin sitenin bahçesindeki bisikleti çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden M.N'nin sitenin bahçesine bıraktığı bisikleti kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese giden polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin yaya geldiği siteden M.N'ye ait bisiklete binerek ayrıldığını belirledi.

Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Güney

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