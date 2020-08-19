Son dakika haberleri | Adana'da bir eve ses bombası atıldı
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Son dakika haberleri | Adana'da bir eve ses bombası atıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da kimliği henüz tespit edilmeyen şüphelilerce bir eve atılan ses bombası patladı.

19.08.2020 04:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 04:17

Adana'da kimliği henüz tespit edilmeyen şüphelilerce bir eve atılan ses bombası patladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde patlama sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada sesin, tek katlı evin damına atılan ses bombasının patlaması sonucu meydana geldiğini tespit etti.

Evde yaralanan ve hasar olmadığını belirleyen ekipler, aynı ikamete bir hafta önce pompalı tüfekle ateş edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, evin damında ve çevresinde inceleme yaptı. Bu sırada özel harekat polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika haberleri | Adana'da bir eve ses bombası atıldı

Kaynak: AA

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