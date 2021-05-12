Son dakika haberleri | Adana'da bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Adana'da bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Adana'da bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı 2 bekçi arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1'i bekçi 2 kişi hayatını kaybederken, 1 bekçi yaralandı.

Adana'da bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

2 bekçi arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1'i bekçi 2 kişi hayatını kaybederken, 1 bekçi yaralandı.

ADANA - Adana'da 2 bekçi arasında çıkan silahlı alacak verecek kavgasında 1'i bekçi 2 kişi hayatını kaybederken 1 bekçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir İlçesi'ne bağlı Sarıçam Mahallesi 2469 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bekçi Fatih Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle meslektaşı T.K. ile sokak üzerinde buluşmak için anlaştı. T.K. ise şoför arkadaşı Soner K. ile birlikte 01 EPH 21 plakalı otomobille buluşma noktasına geldi. Fatih Ö. de meslektaşının geldiği otomobilinin arka koltuğuna geçip oturdu.

İkili arasında araç içerisinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fatih Ö., beylik tabancasını çıkarıp Soner K.'nın kafasına sıktı. Ardından T.K., araç içerisinden kaçmaya çalışırken Fatih Ö., meslektaşının da arkasından sıktı ve kurşun T.K.'nın kafasını sıyırdı. Fatih Ö. ise olayın ardından otomobilin arka koltuğunda kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Fatih Ö. ve Soner K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan T.K. ise hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci gelerek olay hakkında bilgi aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Adana'da bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Adana'da bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Adana'da bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Adana'da bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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