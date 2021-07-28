Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı Adana'da bar çıkışı meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken olayı gerçekleştiren 3 şüpheli kaçtıkları sırada kıskıvrak polis ve bekçiler tarafından yakalandı Adana'da bar çıkışında iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da bar çıkışı meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken olayı gerçekleştiren 3 şüpheli kaçtıkları sırada kıskıvrak polis ve bekçiler tarafından yakalandı

ADANA - Adana'da bar çıkışında iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ise polis ve bekçiler tarafından kaçtıkları sırada suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir barın çıkışında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir tabancadan açılan ateş sonucunda Çetin Y., sağ bacağından, Arif O. karın bölgesinden ve ismi öğrenilemeyen bir kişide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren ismi öğrenilemeyen 3 şüpheli ise hızla kaçtı.

"Polisler ve bekçiler tabancayla birlikte 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı"

Bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri görmesi üzerine kovalamaya başladı. Fazla uzaklaşmayan şüpheliler Seyhan Devriye Ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Yaralılar ise ambulanslar tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı
Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı
Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı
Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı
Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı
Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü
Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü
Denizli'de camiye çirkin saldırı
Denizli'de camiye çirkin saldırı
İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Hande Yener Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 03:43:33. #1.15#

title