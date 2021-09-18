Son dakika haberleri! Asker kınasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da asker kınasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, asker kınasında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, asker kınasına katılan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktığını, bu sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Salihcan Gökçek'in yaralandığını belirledi.

Yaralı, polis aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.