Aranan hükümlülere yönelik operasyon
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adli tıp biriminin dış görüntüsü Yakalanan hükümlülerin adli tıp birimine getirilişi Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyon Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
ADANA (AA) - Adli tıp biriminin dış görüntüsü
Yakalanan hükümlülerin adli tıp birimine getirilişi Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyon
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kasten yaralama, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan hüküm giyen kişilerin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, bu adreslere baskın düzenledi.
Yakalanan hükümlüler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.