Son dakika haberleri! Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanan kapkaç zanlısı yakalandı Son dakika haberleri: Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanırken yakalanan şüpheli, 2 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanırken yakalanan şüpheli, 2 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde, otobüs durağında annesiyle bekleyen H.Ş'nin (14) yanına yaklaşan bir şüpheli, genç kızın elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, genç kızın peşinden koştuğu şüpheliyi fark ederek harekete geçti.

Polis ekipleri, zanlıyı bir apartmanın yangın merdiveninde saklanırken gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen cep telefonu H.Ş'ye teslim edildi, zanlı İ.A. (22) emniyete götürüldü.

İ.A'nın, önceki gün de Kuruköprü Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunu arka cebinden alarak kaçan zanlı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, genç kızın cep telefonunu alarak kaçan şüphelinin peşinden koşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA