Son dakika haberleri: Adana'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberler... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde akraba oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde akraba oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Aydınlar Mahallesi'nde iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Silahların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda Haldun D, amcası Tayyip D. ve amcasının oğlu İsmail D'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Haldun D'yi olay yerinin yakınındaki evde saklanırken yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı