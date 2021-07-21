Son dakika haberleri: Adana'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Adana'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Adana'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde akraba oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde akraba oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Aydınlar Mahallesi'nde iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Silahların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda Haldun D, amcası Tayyip D. ve amcasının oğlu İsmail D'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Haldun D'yi olay yerinin yakınındaki evde saklanırken yakaladı.

Son dakika haberleri: Adana'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Adana'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi
Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Adana'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 01:43:10. #1.15#

title