Son dakika haberleri! Adana'da 75 silah ele geçirdi
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Son dakika haberleri! Adana'da 75 silah ele geçirdi

Son dakika haberleri! Adana'da 75 silah ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Adana'da polis yaptığı şok uygulamalarda 75 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana'da polis yaptığı şok uygulamalarda 75 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus timleri, 7-13 Haziran tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdikleri şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 326 'firari hükümlü'yü yakaladı. Durdurulan araç ve şüphelilerin yapılan üst aramalarında da mini bir cephanelik ele geçirildi.

Söz konusu aramalarda, 43 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet yine ruhsatsız pompalı av tüfeği, 11 adet kurusıkı tabanca olmak üzere 75 silah ile birlikte 415 adet fişek, 72 adet kartuş ele geçirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobil ve 7 motosikletin kaçak olduğu ortaya çıktı. Araçlara el konulup, sürücüleri de gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahların, daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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