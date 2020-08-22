Son dakika haberleri... Adana'da 67 kaçak cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı
Son dakika haberi: Adana'da kaçak 67 cep telefonu ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
22.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:13
Adana'da kaçak 67 cep telefonu ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis, iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 67 cep telefonu ele geçirdi.
Kaçak cep telefonu satışı yaptığı iddiasıyla iş yeri sahibi gözaltına alındı.
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Kaynak: AA