6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da, haklarında gözaltı kararı verilen 6 terör örgütü DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
ADANA (AA) - Adana'da, haklarında gözaltı kararı verilen 6 terör örgütü DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, yabancı uyruklu 6 DEAŞ zanlısının kentte olduğunu tespit etti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkardığı 6 zanlının yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, zanlıların bulunduğu belirlenen evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.