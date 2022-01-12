6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da, haklarında gözaltı kararı verilen 6 terör örgütü DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da, haklarında gözaltı kararı verilen 6 terör örgütü DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, yabancı uyruklu 6 DEAŞ zanlısının kentte olduğunu tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkardığı 6 zanlının yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, zanlıların bulunduğu belirlenen evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

Ali Tezel'e 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

Ali Tezel'e "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

 Akar: '(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKKYPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz.

Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz.

 Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title