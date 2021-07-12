5 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı
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5 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun sokakta oynarken pompalı tüfekle vurularak yaralanması olayının firari zanlısı olduğu ileri sürülen zanlı yakalanarak tutuklandı.

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun sokakta oynarken pompalı tüfekle vurularak yaralanması olayının firari zanlısı olduğu ileri sürülen zanlı yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla 18 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesinde 5 yaşındaki Mehmet Ali Agamak'ın sokakta oyun oynadığı sırada silahla vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili firari şüpheli Ahmet B'nin izine ulaştı.

Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunduğunu tespit ettiği zanlıyı operasyonla yakaladı.

Bu arada zanlının olaydan bir süre önce karıştığı bir suç nedeniyle girdiği cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında salıverildiği öğrenildi.

Şüpheli Ahmet B, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 18 Mayıs'ta Ahmet B'nin kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle yaşadığı tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açtığı ve sokakta oynayan 5 yaşındaki Mehmet Ali Agamak'ın bu sırada vurulduğu iddia edilmişti.

Polis ekipleri, çocuğun yaralandığı olayla ilgili firari şüpheli Ahmet B'nin kardeşi Cumali (21) ve ağabeyi Halil B'yi (27) gözaltına almıştı.

Sokakta bir kişiyle tartıştığını, ardından birbirlerine silahla ateş ettiklerini ve bu sırada çocuğun vurulduğunu öne sürerek olayı üstlendiği iddia edilen Cumali B. tutuklanmış, ağabeyi Halil B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen yaralı çocuk, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

5 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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5 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı - Haberler
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