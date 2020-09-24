Son dakika haberleri | Adana'da 43 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi
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Son dakika haberleri | Adana'da 43 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

24.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:56
Son dakika haberleri | Adana'da 43 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

Son dakika haberleri... Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen, aralarında örgütün "Türkiye finans sorumlusu"nun da bulunduğu 9'u tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen, aralarında örgütün "Türkiye finans sorumlusu"nun da bulunduğu 9'u tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemeye İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunma yapan tutuksuz sanık U.G. sanıklardan örgütün "Türkiye finans sorumlusu" olduğu iddia edilen A.K'ye İstanbul'da bir miktar para verdiğini belirterek, "Naksan Holding'in eski yöneticilerinden firari Abdullah N. benim eski patronum olur. Abdullah N. bana bir miktar para teslim ederek İstanbul'a birisi gelecek bu parayı ona verirsin dedi. Ben de bu parayı şu an huzurda bulunan A.K. isimli kişiye verdim. Ben FETÖ/PDY üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Savunması alınan diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ve örgüte finans sağlamadıklarını belirterek, tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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