Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında

Son dakika haber... ADANA'da, fabrikaya yapılan baskında gümrük kaçağı 4 milyon 720 bin makaron ile 1,8 ton tütün ele geçirildi.

ADANA'da, fabrikaya yapılan baskında gümrük kaçağı 4 milyon 720 bin makaron ile 1,8 ton tütün ele geçirildi. Fabrika sahibi S.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesindeki fabrikada kaçak makaron üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, fabrika ile deposuna baskın düzenledi. Operasyonda gümrük kaçağı 4 milyon 720 bin makaron ile 1,8 ton tütün ele geçirildi. Makaron ve tütünlerin konulduğu kutuların üzerinde 'Arıza şüphesi vardır. Kalite kontrolden geçecektir' yazısı olduğu görüldü. Gözaltına alınan fabrika sahibi S.K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.