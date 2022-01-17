Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında

Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ADANA'da, fabrikaya yapılan baskında gümrük kaçağı 4 milyon 720 bin makaron ile 1,8 ton tütün ele geçirildi.

ADANA'da, fabrikaya yapılan baskında gümrük kaçağı 4 milyon 720 bin makaron ile 1,8 ton tütün ele geçirildi. Fabrika sahibi S.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesindeki fabrikada kaçak makaron üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, fabrika ile deposuna baskın düzenledi. Operasyonda gümrük kaçağı 4 milyon 720 bin makaron ile 1,8 ton tütün ele geçirildi. Makaron ve tütünlerin konulduğu kutuların üzerinde 'Arıza şüphesi vardır. Kalite kontrolden geçecektir' yazısı olduğu görüldü. Gözaltına alınan fabrika sahibi S.K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında

Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında

Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında

Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında

Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında

Son dakika haberleri... Adana'da 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi; fabrika sahibi gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi...
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Fabrika, Makaron, Tütün, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title