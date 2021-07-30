Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)
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Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)

Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)
Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BİR MAHALLEYE DAHA YAKLAŞTIAdana'nın İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahallelerinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde Camili 2 Mahallesi'ne de yaklaştı.

BİR MAHALLEYE DAHA YAKLAŞTI

Adana'nın İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahallelerinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde Camili 2 Mahallesi'ne de yaklaştı. Mahalle, tedbir amaçlı boşaltılırken, ilçeden geçen karayolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.


Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)
Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)
Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)
Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)
Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)
Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik

Yangından geriye kalan acı manzara
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Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6) - Haberler
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