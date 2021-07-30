Son dakika haberleri... Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)

Son dakika haberlerine göre BİR MAHALLEYE DAHA YAKLAŞTIAdana'nın İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahallelerinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde Camili 2 Mahallesi'ne de yaklaştı.