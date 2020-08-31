Son dakika haberleri! Adana'da 38 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Adana'da 38 ruhsatsız silah ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Adana'da yapılan uygulamalarda 38 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Adana'da 38 ruhsatsız silah ele geçirildi
31.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:07

Adana'da yapılan uygulamalarda 38 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23-29 Ağustos tarihleri arasında yaptığı şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ayrıca 24 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 6 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 750 gram altın bilezik, 2 pala tabir edilen bıçak, 1 çalıntı otomobil ve 25 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı öne sürülen 10 iş yerine de idari işlem başlatıldı. - ADANA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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