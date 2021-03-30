Son dakika haberleri: Adana'da 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Adana'da 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adana'da 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Adana'da, ruhsatsız 3 av tüfeği ve 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı

Adana'da, ruhsatsız 3 av tüfeği ve 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan aranan Y.K'nin, Ceyhan ilçesi Değirmenli Mahallesi'nde bir çiftlikte saklandığı bilgisini aldı.

Ekipler, çiftliğe düzenlediği operasyonda, Y.K'yi yakaladı, adreste 1 kilogram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 42 kartuş ele geçirdi.

Y.K'nin esrarı aldığını belirttiği adrese yapılan baskında da ruhsatsız av tüfeği, 12 kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 2 tabanca mermisi ve 16 kartuş bulundu, zanlı M.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bahar Candan Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mesut Bakkal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Adana'da 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:56:49. #1.16#
title