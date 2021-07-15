Son dakika haberleri! Adana'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü (2)
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Son dakika haberleri! Adana'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü (2)

Son dakika haberleri! Adana'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KOZAN'DA 1 DEKAR ORMANLIK ALAN YANDIAdana'nın merkez Sarıçam, Aladağ ve Pozantı ilçelerinin ardından Kozan ilçesinde de öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

KOZAN'DA 1 DEKAR ORMANLIK ALAN YANDI

Adana'nın merkez Sarıçam, Aladağ ve Pozantı ilçelerinin ardından Kozan ilçesinde de öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kuytucak Mahallesi Türkmengediği mevkisindeki yangına; Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 6 ilk müdahale aracı ile 72 kişilik personel müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 1 dekarlık alan yandı.


Son dakika haberleri! Adana'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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