Son dakika haberleri! Adana'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri! Adana'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Adana'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Adana'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde 2 katlı metruk evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşın evleri tahliye etti.

Yükselen alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına aldı.

Tamamen yanan evde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Sergey Lavrov Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Adana'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 05:35:49. #1.14#

title