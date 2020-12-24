Son dakika haberleri! Adana'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç öldü
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Son dakika haberleri! Adana'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç öldü

24.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:58
Son dakika haberleri! Adana'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç öldü

Son dakika haberine göre Adana'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti.

Adana'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Doğan Uğuroğlu (19), kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uğuroğlu'nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli F.C'yi gözaltına aldı.

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde 22 Aralık'ta F.C. tarafından tabancayla başından vurulan Doğan Uğuroğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Şüpheli F.C, olayın ardından otomobille kaçmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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