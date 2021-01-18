Son dakika haberleri: Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
18.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:42
Son dakika haber... Adana'da polis ekipleri, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da polis ekipleri, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 2 bin litre kaçak akaryakıt buldu.
Kaçakçılık iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun