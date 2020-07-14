Son dakika haberleri | Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Adana'da piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
14.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:43

Adana'da piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir adreste etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Baskında polis piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili polis bir zanlıyı gözaltına aldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

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Kaynak: İHA

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