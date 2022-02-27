Son dakika haberleri... Adana'da 1800 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması

ADANA (DHA) - ADANA'da, 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda 1800'ün üzerinde polisin katıldığı, helikopter ve drone ile havadan destek verilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı, 10 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 1800'ün üzerinde polisin görev aldığı uygulamaya helikopter ve drone ile havadan da destek verildi.

Ayrıca, gece saat 01.00'e kadar devam uygulamanın genelinde 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 65 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 113 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.