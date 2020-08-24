Son dakika haberleri: Adana'da 1 haftalık denetimlerde 41 adet silah ele geçirildi Son dakika haberine göre Adana'da 1 haftalık denetimlerde 41 adet silah ele geçirildi Uygulamalarda 3 adet çalıntı otomobil, 14 motosiklet, 1 adet kılıç, 35 bıçak 32 muşta ve sopa da ele geçirildi, aranan 144 kişi yakalandı Adana'da bir haftada yapılan denetimlerde 41 silah, kılıç, bıçak ve sopa ele geçirilmesi...

Adana'da 1 haftalık denetimlerde 41 adet silah ele geçirildi

Uygulamalarda 3 adet çalıntı otomobil, 14 motosiklet, 1 adet kılıç, 35 bıçak 32 muşta ve sopa da ele geçirildi, aranan 144 kişi yakalandı

ADANA - Adana'da bir haftada yapılan denetimlerde 41 silah, kılıç, bıçak ve sopa ele geçirilmesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla 16-22 Ağustos tarihleri arasında bir çok yer de şok uygulamalar gerçekleştirdi. Bu uygulamalarda polis, 16 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 35 bıçak 32 muşta ve sopa ele geçirildi. Ayrıca polis yaptığı uygulamada 3 çalıntı otomobil ve 14 çalıntı motosiklet buldu. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan hapis cezası ya da aranması bulunan 144 şahıs yakalanırken, 12 iş yerine de yası dışı bahis ve kumar oynatmaktan idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA